У «Київтеплоенерго» ще не знають, скільки коштуватиме опалення і гаряча вода після подорожчання газу

З 1 листопада цього року ціна на газ для населення зросте на 23,5%, до 8550 грн за тис. куб. м.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» ще не проводило розрахунки зміни тарифів на гарячу воду й опалення у зв'язку зі зміною ціни на газ для населення, яка з 1 листопада цього року виросте на 23,5%, до 8550 грн за тис. куб. м.

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Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила виконавчий директор «Київтеплоенерго» Юлія Орел.

«На даний момент «Київтеплоенерго» не подавало документи в НКРЕКП про перегляд тарифів на гарячу воду й опалення у зв'язку з рішенням уряду про збільшення ціни на газ для населення на 23,5% до 8550 грн за тисячу куб. м газу з 1 листопада... Розрахунки зміни тарифів на гарячу воду й опалення у зв'язку зі зміною ціни на природний газ не проводилися, оскільки відсутні нормативні документи, а саме: положення постанови КМУ №187 щодо ціни на газ», - зазначила вона.

Орел додала, що «Київтеплоенерго» в установленому порядку подаватиме необхідні документи на перегляд тарифів, як тільки всі нормативні документи буде опубліковано.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 грн за тисячу кубометрів.

27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі.

На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.