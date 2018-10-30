Киян попередили: платіжки за жовтень прийдуть без субсидій

Міська влада запевняє, що наступного місяця киянам здійснять перерахунок за послуги з урахуванням субсидій.

У Київській міській держадміністрації попереджають, що у платіжках за комунальні послуги, які жителі столиці отримають за жовтень у листопаді, не буде відображено призначені субсидії.

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Як повідомляє прес-служба КМДА, це пов’язано з некоректною роботою програмного забезпечення «Житлові субсидії» та у зв’язку із внесеними змінами до порядку призначення субсидій.

«Споживачам не варто перейматися, адже після усунення вказаного недоліку у квитанціях субсидіантів буде відображено суму призначеної субсидії за два місяці: жовтень та листопад. Тобто, громадянам, які за жовтень сплатять житлово-комунальні послуги у повному обсязі, буде здійснено перерахунок з урахуванням суми субсидії», - йдеться у повідомленні.

Згідно з наданим поясненням, якщо субсидія за жовтень, наприклад, становила 300 грн, а за листопад – 350 грн, то у наступній платіжці (за листопад) субсидія становитиме 350 грн + 300 грн = 650 грн.

«Якщо із тих чи інших причин громадянин не зміг оплатити комунальні послуги за жовтень у повному обсязі, через що виникла заборгованість, це ніяк не вплине на подальше призначення субсидії», – зазначив директор Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов.

За його словами, субсидіантам, які користувалися субсидією у неопалювальний (літній) період, перерахунок на опалювальний період буде проведений автоматично, без повторного звернення. А ті сім’ї, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, матимуть змогу оформити її аж до кінця грудня. У цьому разі субсидія все одно буде призначена від початку опалювального сезону.

У КМДА нагадують, що зміни в нарахуванні субсидій введено в дію відповідно до постанови Кабінету міністрів від 17 жовтня 2018 № 841.