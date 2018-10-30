У Києві відключили від електропостачання два "будинки Войцеховського"

«Київські електромережі» заявляють про несплачений борг у 2 млн грн та відсутність постійної угоди з балансоутримувачем.

У Києві відсьогодні відключено від електропостачання два так званих «будинки Войцеховського», розташованих за адресами вул. Харківське шосе, 19 та 19-А. Про це повідомляє прес-служба ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі».

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Як зазначається, споруди обслуговує ТОВ «Дім-сервіс 19», що накопичило заборгованість у сумі понад 2 млн грн перед «ДТЕК «Київські електромережі» за вже спожиту електроенергію.

Згідно з повідомленням, на сьогодні «Дім-сервіс 19» є балансоутримувачем трьох будинків житлового комплексу «Мега-Сіті» за адресами вул. Харківське шосе, буд. 19, 19-А та 19-Б, зведених скандальним київським забудовником Анатолієм Войцеховським на самозахоплених ділянках. Об’єкти отримують електроенергію за тимчасовими договорами.

«Починаючи з жовтня 2016 року, ТОВ «Дім-сервіс 19» сплачує за спожиті послуги несвоєчасно та не в повному обсязі. «ДТЕК «Київські електромережі», розуміючи складну ситуацію, у якій опинились мешканці багатоповерхівок, неодноразово пропонувала узгодити графік погашення заборгованості. Балансоутримувач також має якнайшвидше виконати технічні умови та укласти договір про приєднання до електричних мереж за постійною схемою живлення. Це дозволило б вирішити спірну ситуацію та унеможливити відключення від електропостачання. Однак ТОВ «Дім-сервіс 19» досі цього не зробило», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що незважаючи на постійне зростання боргу, компанія неодноразово ініціювала продовження тимчасового договору на електропостачання.

«ДТЕК «Київські електромережі» вимушена припинити подачу електроенергії до будинків за адресами вул. Харківське шосе, 19 та 19-А. Компанія розуміє, наскільки важливо для мешканців, щоб електроенергія в оселі була завжди. Але, на жаль, невиконання гарантійних зобов’язань балансоутримувачем унеможливлює її подальшу подачу», - заявляють в компанії.

«ДТЕК «Київські електромережі» просить міську владу та мешканців будинків посилити контроль над балансоутримувачем-боржником, адже через його безвідповідальність сотні киян ризикують лишитися без електропостачання.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня 2017 року мешканці «новобудов Войцеховського» перекривали рух транспорту на Харківському шосе через проблеми з електро- і водопостачанням у їхніх помешканнях. У результаті переговорів за участю мешканців, влади та «Київенерго» було досягнуто згоди про відновлення електропостачання проблемних будинків.

Радник Київського міського голови, народний депутат Дмитро Білоцерковець пояснив, що із семи проблемних будинків мікрорайону п'ять не введено в експлуатацію, а два введені "фіктивним способом" через рішення судів до 2014 року.

За словами Білоцерковця, проблема з цими будинками складається з двох чинників: накопичених багатомільйонних боргів за електрику за комерційним тарифом, через які «Київенерго» розпочала процес відключення енергопостачання, та недобудованої системи електропостачання.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв тоді повідомив, що досягнуто домовленість розв’язати найближчим часом питання щодо реструктуризації боргів за послуги водо- і електропостачання. Представник міської влади підкреслив, що КМДА готова йти назустріч ошуканим мешканцям, але і від них владі потрібна готовність зорганізуватися, співпрацювати та виконувати домовленості.

Довідка УНІАН. 25 жовтня 2016 року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі проти київського забудовника Анатолія Войцеховського. Слідством встановлено, що Войцеховський у співучасті з іншими особами у 2004-2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, окремі з яких у 2014 році було переоформлено на підставних осіб. За допомогою цих підприємств злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів. Також встановлено непоодинокі фактів повторного продажу квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам. Окремі об’єкти будівництва, що було введено в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів, незаконно реєструвалися в Державному реєстрі нерухомого майна. Зокрема, встановлені порушення мали місце під час будівництва ЖК «Перлина Троєщини» на вул. М. Закревського, 42А, БЦ «Домініон де люкс» на вул. Ушинського, 40, ЖК «Мега Сіті» на вул. Харківське шосе, 19 і 19-А, ЖК «Сосновий Бір» (квартал вул. Олевської, Клавдієвської, Бахмацької).