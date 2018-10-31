Інвесткомпанія Dragon Capital купила найбільший бізнес-парк Києва

Як повідомила прес-служба компанії, сторони погодилися не розкривати вартість угоди.

Компанія UCPIH Ltd, яка входить до групи компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання бізнес-парку Horizon Park Business Center у Києві площею 69 030 квадратних метрів у «Укрсоцбанку».

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Як повідомила прес-служба компанії Dragon Capital, сторони погодилися не розкривати вартість угоди.

Відзначається, що до складу комплексу входять дві офісні вежі класу «А» заввишки 18 і 19 поверхів і триповерхова будівля, яка з'єднує їх, за адресою вулиця Амосова, 12, а також п‘ятиповерхова офісна будівля класу «B» за адресою вулиця Миколи Грінченка, 4-В.

У найбільший в Києві бізнес-парк також входить наземний, підземний і багаторівневий паркінг на понад 1100 м/м, а також широкий перелік об'єктів соціальної інфраструктури.

«Ми дуже раді оголосити про завершення найбільшої угоди на ринку офісної нерухомості України за останні десять років, над якою наша команда працювала з кінця 2015 року. Разом з купівлею на початку жовтня фасадної будівлі площею 7382 кв. м по вул. Миколи Грінченка, 4-Б, ця угода дала нам змогу консолідувати Horizon Park Business Center в його первісному вигляді - з п‘ятьма офісними будівлями загальною площею 76 412 кв. м, розташованими на ділянці площею понад 5,1 га у центральній частині Києва», - цитує прес-служба директора з прямих інвестицій Dragon Capital Володимира Тимочка.

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала відзначив, що Horizon Park Business Center стане сьомим і найбільшим об'єктом у портфелі офісної нерухомості інвесткомпанії.

«Ми вважаємо, що зростання попиту на офісні приміщення на тлі відновлення ділової активності в країні і поступове зниження вакантності робить цей сектор нерухомості інвестиційно привабливим у перспективі 3-5 років. Загалом, з 2016 року Dragon Capital разом зі своїми європейськими та американськими партнерами проінвестували в нерухомість України вже 400 млн дол. Наші майбутні інвестиційні плани суттєво залежатимуть від темпу реформ в Україні і насамперед - у сфері правосуддя та правоохоронної діяльності», - зазначив Фіала.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року компанія Dragon Capital Investments Limited придбала торгово-розважальний центр Victoria Gardens у Львові у двох турецьких приватних інвесторів. Наприкінці 2017 року компанія Dragon Capital Investments Limited завершила угоди з придбання логістичного та виробничого комплексів під Києвом.

У вересні 2017 року інвестиційна компанія Dragon Capital купила телерадіокомпанію «Радіо-Ера», яка належала народному депутату Андрію Деркачу, а також купила два бізнес-центри в Києві.

На початку жовтня компанія Dragon Capital Investments Limited завершила операцію з придбання міноритарного пакета акцій онлайн-платформи ShipNEXT, яка займатиметься обслуговуванням усіх видів вантажів на ринку морських перевезень.

Інвестиційна компанія Dragon Capital заснована в 2000 році і спеціалізується на інвестиційно-банківських і брокерських послугах для корпоративних і приватних клієнтів. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє один з найбільших світових банків Goldman Sachs. Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала є президентом Європейської Бізнес Асоціації в Україні.