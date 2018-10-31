В Україні ввели «жовті лінії» для обмеження забудови

Тепер у генеральних планах населених пунктів і в детальних планах територій обов'язково повинні бути розділи за лініями обмеження.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновило державну будівельну норму (ДБН) і з 1 вересня ввело норму щодо «жовтих ліній», які повинні обмежувати забудову для безпеки під час можливого руйнування будівель.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, відповідні ДБН «Планування і забудова територій» набули чинності з 1 вересня.

"Тепер у генеральних планах населених пунктів і в детальних планах територій обов'язково повинні бути розділи щодо ліній обмеження. «Жовті лінії» - обмеження забудови в цілях безпеки, щоб за можливого руйнування будівлі не постраждали інші споруди і не були перекриті шляхи евакуації», - написав він.

За словами Парцхаладзе, ці лінії визначаються за принципом: чим ближче до евакуаційних шляхів знаходиться будівля, тим нижчою за висотою вона має бути.

«Згідно з ДБН, «жовті лінії» обмежують зони можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд, розташованих уздовж магістральних вулиць сталого функціонування, за якими проводиться евакуація населення в особливий період і підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт», - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що лінії обмеження забудови повинні визначатися під час розробки документації з просторового планування для категорованих населених пунктів, що мають особливу важливість для цивільного захисту (на території яких розміщені суб'єкти господарювання, що мають важливе економічне і стратегічне значення для економіки і безпеки держави та становлять небезпеку для населення і територій у зв'язку з можливістю радіоактивного, хімічного забруднення чи катастрофічного затоплення).

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.