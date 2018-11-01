Українці заборгували за комунальні послуги більше 38 мільярдів

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у вересні знизилася на 0,5%.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у вересні становили 608,4 грн.

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Станом на кінець вересня заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг знизилася на 0,5% в порівнянні з показником серпня – до 38,2 млрд. грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, станом на кінець вересня заборгованість з оплати за природний газ становила 16,8 млрд грн, за централізоване опалення та гарячу воду – 10 млрд грн, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 4 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3 млрд грн, за вивезення твердих побутових відходів – 0,6 млрд грн, за постачання електроенергії – 3,8 млрд грн.

Як зазначають у Держстаті, середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) на одного власника особового рахунку у серпні становили 608,4 грн.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2019 рік передбачає початок процесу монетизації субсидій.