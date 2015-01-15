Порошенко ветував закон, що забороняє забирати житло за кредитні борги

Президент України Петро Порошенко застосував право вето до закону про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" про посилення захисту прав позичальників, оскільки законопроект дублює існуючі норми і не вирішує проблем валютних позичальників.

Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, пропозиції глави держави до зазначеного законопроекту були направлені в парламент 13 січня.

Згідно з документом, зазначений Закон не вирішує проблеми громадян - позичальників за споживчими кредитами, наданими їм кредитними установами в іноземній валюті, оскільки він лише уточнює існуючий механізм заборони на стягнення їх майна, а не вирішує проблему погашення валютних кредитів.

«Таким чином, закон, який розглядається, фактично лише відкладає вирішення проблеми погашення банківських кредитів в іноземній валюті на невизначений термін, залишивши позичальника наодинці з боргом, який збільшується в нинішніх умовах», - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, парламент затвердив вказаний законопроект наприкінці грудня 2014 року, за це рішення проголосували 269 з 304 народних депутатів. Законопроектом передбачається: заборона на вилучення в беззаперечному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса нерухомого житлового майна, яке відповідає критеріям, визначеним у цьому документі; заборона на примусове виселення мешканців такого житлового майна у будь-якому порядку; заборона на вилучення в беззаперечному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса іншого майна (майнових прав), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з позичальника, вказаного в цьому документі, в разі недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмету застави (іпотеки).