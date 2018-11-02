Нацгвардійці отримали 1000 квартир за чотири роки - командувач Аллеров

На придбання та будівництво житла у 2015-2016 роках НГУ отримала з державного бюджету 121,8 млн. грн., а в останні два роки – по 200 млн. грн.

Військовослужбовці Національної гвардії України отримали 12 квартир у будинку по вул. Козенка в Олександрії.

Житло нацгвардійцям було передане за рішенням Кабінету Міністрів від 11 липня 2018 року.

«Воїн, який кладе власне життя на захист Батьківщини, отримає високі соціальні гарантії. Це наше пріоритетне завдання. Усі поранені нацгвардійці, родини загиблих в АТО вже забезпечені житлом. І з кожним роком ми скорочуємо квартирну чергу, забезпечуючи нацгвардійців якісним і комфортним житлом», - заявив на врученні ключів від квартир командувач Національної гвардії України, генерал-полковник Юрій Аллеров.

За його словами, на придбання та будівництво житла у 2015-2016 роках НГУ отримала з державного бюджету 121,8 млн. грн., а в останні два роки – по 200 млн. грн.

«За рахунок придбання житла і робіт з капітального будівництва через систему «Прозорро», інвестиційної забудови у 2015-2017 роках ми забезпечили квартирами 676 нацгвардійців. Цьогоріч власне житло отримають понад 300 військовослужбовців. Окрім цього, 89 нацгвардійцям буде виплачено грошову компенсацію за неотримане житло у сумі 40 мільйонів гривень. Проектом бюджету наступного року компенсацію збільшено до 89 мільйонів», - наголосив генерал-полковник Юрій Аллеров.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня 2018 року півсотні військовослужбовців-контрактників Національної гвардії України отримали триповерховий гуртожиток на території військової частини №3029 у Запоріжжі. Будівництво проведено коштом державного бюджету. Окрім житлових кімнат, у новому корпусі також облаштовані приміщення для відпочинку, їдальні, санвузли. Меблі для гуртожитку придбано за кошти НГУ, обладнання та побутову техніку - за гроші «Фонду сприяння обороні Запорізької області».

Іще один гуртожиток для 70 нацгвардійців відкрився у Миколаєві у вересні. Також на початку жовтня введено в експлуатацію 90-квартирний житловий будинок у Хмельницькому. До кінця року в НГУ планують ввести в експлуатацію два 40-квартирні житлові будинки у м. Вишгород на Київщині та гуртожиток на 126 ліжко/місць у Запоріжжі.

На початок осені 2018 року на квартирному обліку Національної гвардії України перебувало понад 5400 військовослужбовців та членів їхніх сімей.