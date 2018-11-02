В історичних районах українських міст тепер можна будувати лише підземні паркінги

За словами заступника міністра, це сприятиме створенню комфортних умов для пішоходів та водіїв, а також підвищенню естетичного вигляду міст.

В Україні в історичних районах міст, згідно з новими нормами, дозволено проектувати лише підземні паркінги.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, відповідне обмеження міститься в державній будівельній нормі "Планування і забудова територій", яка набула чинності 1 вересня 2018 року.

"Європейці дуже стурбовані збереженням екологічного стану та історичного вигляду своїх міст, створенням умов для гармонійного міського розвитку. Україна - це теж Європа, тому при оновленні важливих містобудівних ДБН ми прописали норму, щоб у межах територій з пам'ятками культури та в районах з історичною забудовою проектувалися виключно підземні автостоянки", - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що згідно з цим ДБН при розміщенні об'єктів, у тому числі при будівництві багатоквартирних житлових будинків, в центральних, історично сформованих районах великих і великих міст мають проектуватися лише підземні гаражі.

За його словами, такі зміни сприятимуть створенню комфортних умов для пішоходів і водіїв, а також підвищенню естетичного вигляду міст за рахунок звільнених від надмірної кількості припаркованих авто вулиць.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідності з їх призначенням.