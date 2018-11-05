У центрі Києва модернізуватимуть електромережі - обіцяють без заторів

Роботи на центральних електромережах столиці почали в 2018 році і планують продовжити наступного.

У "ДТЕК "Київські електромережі" заявляють, що модернізація електромереж у центрі столиці буде здійснюватися без перекриття руху транспорту.

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Про це повідомляє прес-служба АКЦІОНЕРНОГО товариства "ДТЕК Київські електромережі".

Як зазначається, зараз енергетики відновлюють кабельну лінію 10 кВ загальною довжиною 1730 метрів, що пролягає через центр міста. Від електричної лінії живляться 65 житлових будинків, школа, дитячий садок, будівлі міністерств, СБУ, державних служб та великих компаній, посольства Угорщини, Норвегії, Данії, Вірменії, Узбекистану і центральна вулиця Києва - Хрещатик.

"Модернізацію центральних електромереж столиці почали в 2018 році і планують продовжити в наступному. Укладання кабелю на даний час проводять по вулицях Софіївська, Володимирська і Рейтарська. Вулицями Січових стрільців, Львівській площі, Ярославів Вал та частини Гончара роботи вже завершені", - йдеться в повідомленні.

За даними енергокомпанії, її працівники здійснюють благоустрій тротуарів і замінюють застаріле асфальтове покриття новою плиткою в місцях, де проведені роботи по заміні електромереж.

"При проведенні робіт зняття асфальту або пошкодження бруківки на проїжджій частині центральних вулиць не проводиться. "ДТЕК "Київські електромережі" укладає кабель методом горизонтально-направленого буріння. Це спосіб прокладки кабелю під дорогами в трубах без розриття доріг і без обмеження руху транспорту. Горизонтальне буріння дозволяє зберегти інфраструктуру доріг і не впливати на трафік", - пояснили в "Київських електромережах".

Згідно з планом, далі в центральній частині Києва (Печерський і Шевченківський райони) роботи планується проводити по вул. Золотоворітській, Стрілецькій, Володимирській і Георгіївському провулку.

"Для "ДТЕК "Київські електромережі" принципово - мінімізувати незручності для городян і зберегти неушкодженою міську інфраструктуру. Тому компанія буде проводити всі роботи без перекриття доріг. Проїжджа частина буде задіяна тільки ситуативно - для під'їзду техніки і підвезення матеріалів і обладнання. Частково буде перекриватися тільки пішохідна частина і тільки на одній стороні вулиці", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада КМДА оприлюднила повідомлення, що в центрі столиці реконструюють електричні мережі, та у зв'язку з проведенням робіт рух транспорту тимчасово обмежать до 31 липня 2019 року на вулиці Софіївській, Софійської площі, вулиці Володимирській, вулиці Золотоворітській, Георгіївському провулку, вулиці Рейтарській, вулиці Стрілецькій, вулиці Олеся Гончара, вулиці Ярославів Вал, Львівській площі, вулиці Січових Стрільців.