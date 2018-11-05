Будівельні роботи в Україні подорожчали майже на 24%

При цьому вартість БМР у вересні 2018 року порівняно з серпнем зросла на 1,3% (у серпні вартість по відношенню до липня зросла на 0,1%).

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні - вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 23,8%, повідомляє Державна служба статистики.

Читайте такожВ Україні ввели "жовті лінії" для обмеження забудови

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 26,6%, а також у сфері будівництва комплексних промислових споруд – на 25,9%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 20,9%.

При цьому вартість БМР у вересні 2018 року порівняно з серпнем зросла на 1,3% (у серпні вартість по відношенню до липня зросла на 0,1%).

Найбільше зростання цін на БМР у вересні зафіксовано у сфері будівництва інженерних споруд – на 1,9%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2016 роком зросли на 13,4%.