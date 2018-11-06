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У Києві прорвало теплотрасу - посеред вулиці утворився гарячий гейзер (відео)

13:44, 06 листопада 2018
Нерухомість
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Посеред Києва забив гейзер гарячої води / фото ТСН.ua

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Telegram-канал Kyiv Live.

"Гаряченька пішла... Хто там жалівся, що немає гарячої води – налітай!" - йдеться у підписі до фото.

Як зазначається, через аварію на вулиці утворився гейзер.

За словами очевидців, на цій вулиці лише нещодавно поклали асфальт.

Нагадаємо, раніше у Києві вулицю біля станції метро "Голосіївська" залило окропом. Через пошкодження мережі вулицю оповив пар від окропу.

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