У Мінсоцполітики розповіли, як платити за комуналку у випадку відсутності в платіжці даних про субсидії

Субсидія буде призначена з моменту оформлення заяви, і, відповідно буде проведений перерахунок, відзначили в міністерстві.

Міністерство соціальної політики рекомендує сплатити суму обов'язкового платежу за вересень у разі відсутності в платіжках призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінсоцполітики.

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У повідомленні наголошується, що управління соціального захисту населення відповідально справляються з оформленням житлових субсидій, опрацьовуючи за тиждень понад 100 тисяч заяв. Однак все одно виникають затримки через несвоєчасне надання місцевими органами інформації про склад зареєстрованих осіб, переліку житлово-комунальних послуг і тарифи в місті.

"У будь-якому випадку, якщо управління соціального захисту населення прийняло у сім'ї документи на оформлення урядової знижки в оплаті житлово-комунальних послуг, субсидія буде обов'язково призначена з моменту оформлення заяви, і, відповідно, буде проведено перерахунок з місяця призначення житлової субсидії", - йдеться в повідомленні.

Тому якщо в листопаді платіжка за газ, тепло надійде без відображення субсидії, допомога від держави буде нарахована і її розмір можна буде побачити в реєстрі субсидіантів - на сайті subsidii.ioc.gov.ua, а у разі відсутності в платіжці розміру допомоги субсидіантам рекомендується сплатити свій обов'язковий платіж, той, який їм був розрахований до оплати за воду, світло і газ у вересні цього року.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Київській міській держадміністрації попередили, що в платіжках за комунальні послуги, які жителі столиці отримають за жовтень у листопаді, не будуть відображені призначені субсидії.

Наприкінці жовтня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що рішення Кабінету міністрів України про підвищення з 1 листопада ціни на газ для населення на 23,5% не призведе до необхідності виділення додаткових коштів з держбюджету на субсидії ані до кінця 2018 року, ані в 2019 році .

Наприкінці квітня 2018 року Кабмін прийняв рішення про внесення змін до програми надання субсидій за житлово-комунальні послуги. В уряді заявили, що мета нововведень - запобігання випадкам зловживань і призначення державної допомоги людям, що приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін увів нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років (крім мопеда і авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не призначатимуть.

Також необхідно вказувати в деклараціях доходи від оренди майна, наприклад, від здачі в оренду квартири. З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинку - 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік у центрі зайнятості, в іншому випадку безробітним працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом вважатимуть дохід у три прожиткові мінімуми - 5286 грн.

Проект державного бюджету на 2019 рік передбачає скорочення витрат на виплату субсидій для населення для оплати житлово-комунальних послуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн порівняно з держбюджетом на 2018 рік.

Довідка УНІАН. Видатки держбюджету на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у 2014 році становили 8,863 млрд грн, у 2015 - 18,414 млрд грн, у 2016 - 47,081 млрд грн, у 2017 - 68,794 млрд грн, у 2018 - 70,993 млрд грн.