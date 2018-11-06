У Львові планують грандіозне будівництво – хочуть прокласти канатну дорогу на Високий Замок (фото, відео)

Роботи з будівництва підвісної оглядової канатної дороги на Високий Замок збираються розпочати наступного року.

Львівська міська рада прийняла рішення щодо намірів будівництва підвісної оглядової канатної дороги на "Високий Замок", як інвестиційного проекту без залучення коштів бюджету.

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Роботи з будівництва цього проекту хочуть розпочати наступного року. Наразі триває оформлення усіх необхідних документів, повідомляє прес-служба мерії.

«Зараз триває документальна фаза підготовки інвестиційного проекту: затверджено детальний план території, завершено основні археологічні та геодезичні дослідження, завершується підготовка історико-містобудівного обґрунтування для винесення на розгляд Міністерства культури України, завершується робота над проектами утримання та реконструкції парків «Високий Замок» та «На Валах», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, міська рада здійснює інформування Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про наміри реалізації цього проекту. Одночасно триває робота над положеннями самого інвестиційного проекту, який буде винесено на розгляд міської ради.

У разі успішного завершення усіх процедур, проведення інвестиційного конкурсу, початок робіт з будівництва підвісної оглядової канатної дороги можливий у 2019 році.

За результатами аналізу інтенсивності пішохідних потоків запропоновано маршрут підвісної канатної дороги від північних терас парку «На Валах» до горішніх видових терас і майданчиків Високого Замку. Передбачена також можливість прокладання траси канатної дороги на перспективу — від вул. Б. Хмельницького на Високий Замок, додають у мерії.