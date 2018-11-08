У Мінрегіоні розповіли, коли запрацює електронний кабінет забудовника

За словами віце-прем'єра, попри те, що Мінрегіон формує політику і приймаються рішення, які спрощують дозвільні процедури, все ж залишається проблема - корупція спускається на місця.

Найближчим часом буде створено електронний кабінет забудовника з підключенням усіх необхідних реєстрів, що мінімізує участь чиновника в дозвільних процедурах.

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Як повідомила прес-служба уряду, про це сказав віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко на круглому столі з забудовниками, який відбувся 7 листопада.

"Дозвільні процедури в будівництві мають бути максимально прозорими та простими. А ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція – УНІАН) має стати відкритою та ефективною структурою. Тому сьогодні першочергове завдання для ДАБІ - відпрацювати разом з бізнесом нову концепцію роботи шляхом впровадження електронного кабінету забудовника з підключенням усіх необхідних реєстрів. Створення нового сервісу максимально усуне чиновника з дозвільних процедур. Наступне нововведення, яке буде введено в найближчим часом, - підключення органів місцевого самоврядування до системи "Прозора ДАБІ" і залучення громадських інспекторів на місцях до роботи в системі ДАБІ", - цитує прес-служба Зубко.

Віце-прем'єр зазначив, що, незважаючи на те, що Мінрегіон формує політику і приймаються рішення, які спрощують дозвільні процедури, наводиться порядок у містобудуванні, децентралізоване повноваження ДАБІ, все ж залишається проблема - корупція спускається на місця. "Ми вже розпочали спільну роботу з прокуратурою і генеральним прокурором щодо зловживань на місцях! Вже є значні результати в кадрових питаннях. І ми будемо продовжувати цю роботу", - сказав він.

Зубко нагадав, що з реформою децентралізації вже 100 громад отримали повноваження держархбудконтролю. Разом з тим міста обласного значення, такі як Полтава, Хмельницький, Запоріжжя, досі саботують ці функції. "Це свідчить, що ці міста не просто не хочуть брати на себе повноваження, а не бажають брати на себе відповідальність. В черговий раз підкреслюю: система держархбудконтролю та нагляду в Україні повинна працювати прозоро і відкрито як для бізнесу, так і простих громадян", - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) з 1 листопада 2018 року реєструє всі дозвільні документи у відкритій системі під назвою "Прозора ДАБІ" (рос. "Прозрачная ГАСИ").

Раніше ДАБІ запустила електронну послугу з реєстрації декларацій про готовність об'єктів будівництва до експлуатації.