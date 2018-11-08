Одеситам мають намір значно підвищити тарифи на опалення

Перегляд тарифів провело комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси».

В Одесі мають намір підвищити тарифи на теплопостачання для населення на 72% - до 53 грн за квадратний метр.

Відповідну заяву розміщено на офіційному сайті міста. Зазначається, що перегляд тарифів провело комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси».

Згідно з повідомленням, тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії планується підвищити на 72% - з 30,76 грн за кв. метр до 52,92 грн.

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Тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії - на 54% - з 1,229 тис. грн за 1 Гкал до майже 1,889 тис. грн.

Зазначається, що чинним тарифом на теплову енергію не передбачені зміни в цінах на покупні енергоносії і витрати на оплату праці. Зокрема, зростання ціни на природний газ на 23%, тарифів на електроенергію на 18%, на послуги водопостачання в 2,1 разу, зростання середньої заробітної плати в 1,9 разу.

Як повідомляв УНІАН, Одесу забезпечують теплом два підприємства - Одеська ТЕЦ (приблизно третина міста) та КП «Теплопостачання міста Одеси» (дві третини населення). В Одесі проживає 1 мільйон людей.