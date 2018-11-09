"Київтеплоенерго" опублікувало тарифи на опалення без урахування нової ціни на газ

Тариф на централізоване опалення для мешканців будинків з лічильниками становить 1354,78 гривень за 1 Гкал.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" опублікувало тарифи на опалення для населення, які практично відповідають тарифам попередньої компанії постачальника теплової енергії – "Київенерго", попри те, що з 1 листопада цього року вартість газу для потреб населення зросла на 23,5%.

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Згідно з даними на сайті "Київтеплоенерго", тариф на централізоване опалення для мешканців будинків з лічильниками становить 1354,78 гривні за 1 Гкал з ПДВ.

Для будинків без лічильників - 31,52 гривень за один квадратний метр в місяць.

Зазначається, що тарифи затверджені розпорядженням КМДА від 23 липня 2018 року.

Дані тарифи будуть незмінні, доки Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), не прийме рішення про їх перегляд з урахуванням підвищеної з 1 листопада цього року ціни на газ.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів.

27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі.