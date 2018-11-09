"Київтеплоенерго" хоче підвищити тариф на опалення одразу на 32%

Тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для потреб населення пропонується збільшити до 1038,8 гривні за 1 Гкал.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пропонує з 1 грудня 2018 року підвищити тариф на виробництво на своїх ТЕЦ теплової енергії для потреб населення на 32%, до 1038,8 гривні за 1 Гкал.

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Відповідний проект тарифів опублікований на сайті компанії.

Також пропонується збільшити тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для потреб релігійних організацій до 1302,87 гривні за 1 Гкал з 478,56 гривні за 1 Гкал.

Згідно з текстом документа, коригування тарифів обумовлено встановленням з 1 листопада 2018 року нової ціни природного газу для всіх категорій споживачів згідно з постановою Кабміну від 19 жовтня 2018 року №867.

Крім того, на сайті "Київтеплоенерго" опублікований проект тарифів і на 2019 рік, згідно з яким тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для населення пропонується підвищити на 40% від діючого до 1103 гривень за 1 Гкал, релігійних організацій – до 1171 гривні за 1 Гкал з 478,56 гривні за 1 Гкал, а також знизити для бюджетних установ до 1021,8 гривні за 1 Гкал з 1187,75 гривні за 1 Гкал.

Як повідомляв УНІАН, "Київтеплоенерго" опублікувало тарифи на опалення для населення без урахування нової ціни на газ. Дані тарифи будуть незмінні, поки Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), не прийме рішення про їх перегляд з урахуванням підвищеної з 1 листопада цього року ціни на газ.

19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів.

27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі.