"Київтеплоенерго" не підвищуватиме тарифи на тепло до кінця року

При цьому в компанії відзначили, що коли ціна на газ змінюється пропорційно змінюється і вартість виробництва теплової енергії.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не підвищуватиме тарифи на теплову енергію для населення до кінця цього року, повідомляє прес-служба компанії.

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"У зв'язку з підвищенням ціни на природний газ "Київтеплоенерго" ініціювало громадське обговорення щодо коригування діючих тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ на грудень 2018 року. Проект стосувався тарифів на виробництво теплової енергії для категорії "населення" і "релігійні організації". Однак, враховуючи тривалу процедуру розгляду проекту тарифів у НКРЕКП, 30 календарних днів, "Київтеплоенерго" прийняло рішення, що до кінця 2018 року тарифи змінюватися не будуть", - сказано в повідомленні.

Разом з тим зазначається, що після підвищення ціни на газ, 90% тарифу на виробництво теплової енергії становить паливо (природний газ). Тому, коли ціна на газ змінюється пропорційно до неї коригується і вартість виробництва теплової енергії.

Як повідомляв УНІАН, раніше комунальне підприємство "Київтеплоенерго" опублікувало проект рішення про підвищення тарифу на виробництво на своїх ТЕЦ теплової енергії для потреб населення з 1 грудня 2018 року на 32%, до 1038,8 гривні за 1 Гкал. Також пропонується збільшити тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для потреб релігійних організацій до 1302,87 гривні за 1 Гкал з 478,56 гривні за 1 Гкал.

Крім того, на сайті "Київтеплоенерго" опублікований проект тарифів і на 2019 рік, згідно з яким тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для населення пропонується підвищити на 40% від діючого до 1103 гривень за 1 Гкал, релігійних організацій – до 1171 гривні за 1 Гкал з 478,56 гривні за 1 Гкал.

Зараз в Києві діють тарифи на опалення без урахування нової ціни на газ. Дані тарифи будуть незмінні, поки Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), не прийме рішення про їх перегляд з урахуванням підвищеної з 1 листопада цього року ціни на газ.

19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів.