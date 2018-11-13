Експерт назвав основну причину зриву опалювального сезону в українських містах

Експерт закликав скасувати положення, які стосуються можливості відключення газу в опалювальний сезон.

Жителі низки міст України, що залишилися без теплопостачання, змушені розплачуватися за суперечки на газовому ринку, навіть якщо самі платять повністю і вчасно.

Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, передає «Обозреватель». За його словами, перебої з теплопостачанням можна було передбачити, оскільки боргова проблема не є новою.

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"Прем'єр-міністр і НАК "Нафтогаз" працюють у тому правовому полі, яке для себе створили... Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих. Тому якщо органи місцевого самоврядування не зможуть вирішити цю проблему, то всі будуть мерзнути", - наголосив експерт.

Рябцев закликав скасувати положення, які стосуються можливості відключення газу в опалювальний сезон.

"Цю заборгованість треба вирішувати шляхом прийняття відповідних законодавчих змін, які вже давно підготовлені і чекають розгляду. Треба, щоб нарешті була створена система захисту споживачів, які змушені зараз, навіть якщо вони все оплачують у повному обсязі і вчасно, розплачуватися за ті суперечки, які йдуть за газовий ринок і ринок теплової генерації", - пояснив він.

Також, за словами експерта, треба розібратися, яким чином були створені борги комунальних підприємств.

"Нещодавно проблема з'явилася у "Київтеплоенерго", від якої вимагали не тільки оплати боргів, що з'явилися в результаті недисциплінованості споживачів, але і якихось штрафів, пені, яка нараховувалась, зокрема, "Нафтогазом України", - зазначив Рябцев.