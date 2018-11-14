Гройсман вимагає крові мерів українських міст через зрив опалювального сезону

За словами прем'єра, місцеві влади "дотягнули до останнього" з початком опалювального сезону і "починають над людьми знущатися".

Уряд може звернутися до Верховної Ради з поданням про відставку мерів міст, де був провалений нормальний старт опалювального сезону.

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Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Дотягнули до останнього і починають над людьми знущатися. Я вимагаю покласти цьому край. Якщо мова йде про те, що якісь мери не можуть цього зробити, будемо звертатися до парламенту та усувати їх від займаних посад. Мені просто набридла ця безвідповідальність, яку люди відчувають кожен день", - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що парламент ухвалив закон про реструктуризацію заборгованості підприємств теплокомуненерго перед НАК "Нафтогаз України", який дозволяв не допустити ситуації, що склалася, а також місцева влада отримала суттєві грошові кошти завдяки реформі децентралізації.

"Ми все зробили для того, щоб закачати більше 17 мільярдів кубометрів газу (до підземних сховищ газу - УНІАН). Ухвалили окремий закон про реструктуризацію. Маєш борги – реструктуризируй... Теж ні", - зазначив Гройсман.

"Важко розчистити вулиці, важко прибрати сніг, важко підготувати з квітня нормально теплосистему, щоб запустити людям тепло і в людей не було стресу і всіх цих випробувань? Вже повноваження дали. Грошей було 70 мільярдів гривень, а сьогодні вже 230 мільярдів гривень (місцеві бюджети - УНІАН)", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в Кривому Розі під адмінбудівлею підприємства "Криворіжгаз" відбулася акція протесту з вимогою забезпечити опаленням жителів міста.

Теплопостачання міста здійснюють дві компанії - КП "Криворіжтепломережа" та АТ "Криворізька теплоцентраль". Перша компанія почала опалювальний сезон у місті без проблем, а другій через борги НАК "Нафтогаз України" не виділяв ліміти на газ. На підприємстві "Криворіжтеплоцентраль" заявили, що готові розпочати опалювальний сезон у повному обсязі, проте "Криворіжгаз" блокує постачання газу.

В місті Сміла через відсутність теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі садки, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан.

У Херсоні половина багатоквартирних будинків опинилися без тепла через борги ТЕЦ.