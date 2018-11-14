"Теплими кредитами" вже скористалося півмільйона сімей - віце-прем'єр

Геннадій Зубко також уточнив, що в 2018 році даною програмою скористалося 122 тисячі сімей.

Програмою підвищення енергоефективності "теплі кредити" з моменту її запуску скористалося 496 тисяч сімей, повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час засідання уряду.

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"Ми йдемо до того, щоб допомогти кожній сім'ї. Це не лише субсидії на оплату комунальних послуг, але це ще і можливість термомодернізації для зменшення споживання (комунальних послуг - УНІАН). З початку програми "теплих кредитів" їй скористалися 496 тисяч сімей, а це міста Житомир і Вінниця разом узяті", - заявив він.

Зубко уточнив, що в 2018 році даною програмою скористалося 122 тисячі сімей.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів України виділив додатково 100 мільйонів гривень на урядову програму з енергоефективності - "теплі кредити".

У державному бюджеті на 2018 рік передбачено 2 мільярди гривень на програми з енергоефективності: 400 мільйонів гривень на програму "теплих" кредитів, 1,6 мільярда - на Фонд енергоефективності.

За оцінками Держенергоефективності, річна потреба у фінансуванні програми "теплих кредитів" становить 1,9 мільярда гривень.

Механізм фінансування "теплих кредитів" передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.