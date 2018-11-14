Експерт розкрила рецепт суттєвого зниження тарифів на тепло в Україні

За словами експерта, різні виробники тепла повинні конкурувати між собою за подачу тепла в єдину мережу.

В Україні зниження тарифів на тепло можливе при залученні на ринок теплової енергії приватних виробників.

Про це розповіла керівник проекту USAID Муніципальна енергетична реформа в Україні Діана Корсакайте передає «Обозреватель». "Третьою стороною вважається будь-який приватний виробник тепла, який не є частиною комунального оператора, який працює з мережами. Можуть бути будь-які інвестори, які вкладають в енергогенеруючі пристрої на біомасі або бойлери", - розповіла експерт.

"Також це може бути тепло, яке скидають індустріальні об'єкти... Припустимо, в технологічному процесі є певна кількість непотрібного тепла. Або воно скидається в атмосферу, або йде в систему. Таке скидне тепло - найдешевша альтернатива з можливих", - пояснила вона.

За словами Корсакайте, різні виробники тепла повинні конкурувати між собою за подачу тепла в єдину мережу.

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"Тоді споживачі або через контракти з теплопостачальною організацією, або через посередника з єдиної мережі забирають це тепло. Є й інші моделі доступу третьої сторони, коли споживачі укладають прямі договори з виробниками тепла, а мережа або оператор мережі просто дає дорогу, щоб тепло підходило до будівель", - додала експерт.

Корсакайте також зазначила, що приватним виробникам теплової енергії потрібно створити сприятливі умови: "Муніципальна мережа теплопостачання за географією невелика, а якщо різні райони не з'єднані між собою, майданчик для гри маленький і нецікавий, що не дає можливості побудувати дешеві генеруючі пристрої".

"Значить, ми повинні створити інтегровану мережу, оптимізувати всю систему, переглянути діаметри труб, розрахувати, куди подається тепло. Це технічна сторона. Є і юридична сторона - потрібні системні правила гри, щоб у всіх були рівні можливості", - заявила вона.

За словами експерта, ці заходи дозволять українським споживачам економити значні кошти: "Ціна буде розраховуватися на конкретну систему конкретного міста. Наприклад, у моїй країні, коли почала працювати конкурентна система доступу третьої сторони, за п'ять років у двох містах із населенням 600 тис. людей було зекономлено споживачами 25 млн євро. Це великі гроші, а в Україні міста більші, значить і потенційна економія також".