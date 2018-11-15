Заарештовану резиденцію Януковича "Межигір'я" не планують виставляти на продаж

Зараз це майно вже повністю передано в управління нацагентства. Майно резиденції "Межигір'я" було заарештовано Печерським райсудом 13 липня 2015 року.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку й управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) не планує виставляти на продаж заарештовану державну резиденцію «Межигір'я» у Вишгородському районі, в якій проживав екс-президент України Віктор Янукович.

Про це повідомив журналістам голова агентства Антон Янчук, передає кореспондент УНІАН.

«Зараз це майно вже повністю передано в управління АРМА, але це відбувалося поетапно, змінювалися процесуальні керівники, було кілька кримінальних проваджень. Нам потрібно було все майно в сукупності, щоб можна було починати заходи з управління ним. Зараз можемо починати конкурсні процедури, цього року це точно відбудеться», - сказав Янчук.

Читайте такожГПУ оцінила "Межигір'я" в 10 мільярдів гривень

За його словами, резиденція «Межигір'я» не виставлятиметься на продаж.

«За замовчуванням відбувається передача в управління за договором, а якщо це неможливо, неефективно - тоді продаж. Поки що до проведення повного економічного аналізу попередньо я не бачу підстав для висновку, що управляти цим майном економічно невигідно. Тому, швидше за все, пріоритетна опція - це саме передача в управління за договором, а не продаж», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня нинішнього року Печерський райсуд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), державну резиденцію «Межигір'я» у Вишгородському районі Київської області, де з 2010 по 2014 рік проживав екс-президент Віктор Янукович.

Майно резиденції «Межигір'я» було заарештовано Печерським райсудом 13 липня 2015 року (рішення підтверджене Апеляційним судом Києва 10 серпня того ж року).

1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд ухвалив рішення про визнання недійсними договорів, за якими резиденція «Межигір'я» вибула в 2007 році з державної власності.