Кабмін дозволив українцям вибирати між субсидією та пільгою на тепло взимку

Якщо сім'я має право на субсидію, але її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше платити за комунальні послуги з урахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соцзахисту про припинення надання субсидії, і навпаки.

Кабінет міністрів України надав право вибору українцям: користуватися в опалювальний сезон при оплаті житлово-комунальних послуг пільгою на тепло або субсидією.

Читайте такожУкраїнці заборгували за комуналку понад 38 мільярдів

Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики України.

"Якщо сім'я має право на субсидію, але її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше платити за комунальні послуги з урахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії. І навпаки: якщо в опалювальний період родині доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків відноситься те чи інша особа та яка знижка по оплаті житлово-комунальних послуг йому належить.

При пільгової оплати за послуги квитанції жителям надходять вже з урахуванням знижки.

Зокрема, основними категоріями пільговиків, які мають право на комунальну знижку від держави, є: учасники війни (50% знижка); члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка); особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка); учасники бойових дій (75% знижка); особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка); ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка); жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%); діти війни (25% знижка).

Як повідомляв УНІАН, монетизація житлових субсидій в Україні буде проходити в три етапи: перший етап має початися 1 січня 2019 року і буде поширюватися на тих громадян, які будуть звертатися за субсидією з новим пакетом документів, на другому етапі до монетизації мають бути залучені громадяни, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2019 року, на третьому етапі очікується повний перехід на надання субсидій у грошовій формі.

На даний момент проект державного бюджету України на 2019 рік передбачає субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 55,1 мільярда гривень.

На початку листопада минулого року уряд затвердив введення з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені субсидій населенню в рамках послуги "живими" грошима замість клірингових операцій взаємозаліку. Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що зміна механізму розрахунків по субсидіях з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії все так же будуть нараховуватися за соціальним нормам.