Бажаєте мешкати на Манхеттені, але любите Львів? Є рішення!

Вона відчутна, міцна, красива.

З моєї точки зору, вона навіть артистична.

Я просто обожнюю нерухомість.

Дональд Трамп

Восени 2014 р. у респектабельному районі галицької столиці досвідчена і амбіційна будівельна корпорація «Ріел» розпочала будівництво сучасного, елегантного і комфортабельного житлового комплексу «Манхеттен». Новобудова, що є житлом бізнес-класу, покликана створити атмосферу домашнього затишку у самому центрі Львова і, подібно до однойменного району Нью-Йорка, стати невід’ємною частиною міста.

Завдяки унікальному місцю розташування комплексу по вул. Степанівни, 8/12, з вікон його квартир відкриватимуться розкішні панорамні види, тож можна сказати, що для майбутніх мешканців «Манхеттена» вираз «високий рівень життя» набуває цілком буквального значення. Поряд з будівлею, окрім відомих бізнес-центрів, знаходяться головні об’єкти інфраструктури: залізничний вокзал, Собор Святого Юра, Львівський цирк, гуманітарна гімназія і дитсадок.

Манхеттенський стиль прочитуватиметься в усіх деталях будівлі та ідеально впишеться в архітектурний ансамбль міста Лева. Безумовно, під час будівництва «Манхеттена» використовуються лише сучасні, довговічні, енергоефективні та економічні матеріали і технології, а сама новобудова буде оснащена металопластиковими вікнами, індивідуальним опаленням, паркінгом та безшумним ліфтом.

«Манхеттен» надасть можливість усамітнитися зі своєю родиною в тихому місці, при цьому перебуваючи у 5-10 хвилинах від центра міста. Тут можна буде вести практично заміський спосіб життя, перебуваючи за крок від бурхливого центру європейського міста.

Бажаєте жити на «Матхеттені»? Чекати лишилося недовго! Будівництво комплексу розпочалося у листопаді 2014 року, а вже у 2016 вишукані апартаменти «Манхеттена» розкриють свої двері для усіх щасливих власників житла вищої проби! Поспішайте!

Більш детально про ЖК "Манхеттен"