Порошенко про колапс в Смілі: даю кілька годин, щоб газ і тепло були

Президент додав, що якщо буде спротив місцевих депутатів і мера Сміли, то Рада призначить дострокові вибори.

Президент Петро Порошенко вимагав від міської влади міста Сміла (Черкаська область), Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших державних структур подати тепло в квартири жителів міста.

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Про це він сказав під час оперативного штабу ДСНС з питання початку опалювального сезону в Смілі.

"Даю Вам кілька годин, доповісти мені як президенту, щоб тепло було запущено, і газ також", - заявив президент.

Він додав, що якщо буде опір з боку місцевих депутатів і міського голови Сміли, тоді Верховна Рада призначить дострокові вибори.

"Але якщо хтось в Смілі, або навіть у Києві, не може прийняти рішення, чи боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло під мою відповідальність", - заявив президент.

Він додав, що опалення в містах - пряма відповідальність міської влади і що саме для цього впроваджується децентралізація.

"Крутити вентиль - це справа не президента, я цим не займався і займатися не буду", - підкреслив Порошенко.

Присутній на засіданні оперативного штабу віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що тепло є у всіх містах, крім Сміли.

"1146 підприємств по Україні. Не подається тепло тільки в місті Сміла. Уточнюю, 20 котелень, які не працюють в Україні, знаходяться в Смілі. Все це завдяки, в першу чергу, безвідповідальності місцевої влади", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в місті Сміла через відсутність теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі садки, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан.

Вчора активісти з міста Сміла Черкаської області, яке залишилося без опалення, влаштували пікет під будівлею Кабінету міністрів. Люди вимагали, щоб їм до будинків дали тепло.

Мітингувальники говорили, що прийшли під Кабмін з відчаю, бо мерзнути у своїх квартирах більше не можуть. Вони зверталися до місцевої влади, але безуспішно.