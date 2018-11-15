Держкомісія прийняла рішення про початок опалювального сезону в Смілі

Для подачі тепла населенню потрібно запустити 20 непрацюючих котелень.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про початок опалювального сезону в місті Сміла (Черкаська область) з сьогоднішнього дня.

Про це під час засідання комісії повідомив віце-прем'єр міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

«Сьогодні Сміла — єдине місто в Україні, де відсутнє опалення. Є пряма вказівка президента України про подачу газу і тепла людям. І зараз мій заступник і керівники місцевих територіальних органів влади мають негайно включитися в роботу і забезпечити місто теплом», - зазначив Зубко.

За словами урядовця, вперше в історії України на рівні Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймалось рішення про запуск опалення.

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"Я б хотів звернутися до тих, хто знаходиться в Черкасах. Ми сьогодні приймаємо рішення комісії з приводу запуску теплопостачання в місті Сміла", - сказав він.

Зубко додав, що для подачі тепла потрібно запустити 20 непрацюючих котелень.

Присутній на засіданні комісії голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, у свою чергу, заявив, що подальше зволікання з початком опалювального сезону може значно погіршити ситуацію в місті.

Він додав, що відомство готове в будь-який момент розгорнути пункти обігріву в місті.

Як повідомляв УНІАН, раніше на оперативній нараді у Державній службі з надзвичайних ситуацій президент Петро Порошенко заявив, що дає міській владі Сміли та іншим державним структурам кілька годин на відновлення теплопостачання в місті.

14 листопада віце-прем'єр Зубко заявив, що депутати Смілянської міськради виділили собі премій на 10 млн грн, але не змогли знайти 15 млн грн для запуску опалювального сезону.

У місті Сміла за відсутності теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі сади, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зриву опалювального сезону у місті Сміла.