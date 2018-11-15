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Вже вночі в оселях жителів Сміли має з’явитися тепло – ЗМІ

20:49, 15 листопада 2018
Нерухомість
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Сьогодні вночі будуть запускати усі котельні міста / фото УНІАН

Про це повыдомляє телеканал «Прямий».

"Півгодини тому закінчилось засідання цієї надзвичайної комісії. Найперші чиновники області спілкувались з Києвом. Можна сказати, що вже, сьогодні, можна привітати усіх жителів Сміли. Бо сьогодні вночі у них може потепліти у батареях і всі вони зможуть це відчути",- повідомила кореспондент телеканалу.

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Вона відзначила,що неочікувано для всіх чиновників, саме на цьому засіданні з'явився президент і дуже категорично поставив питання щодо вирішення питання з опаленням у Смілі. Він дав чиновникам декілька годин для того, щоб повернути тепло усім смілянцям.

Журналіст повідомила, що вже зараз чиновники поїхали до Сміли дуже швидко вирішувати це питання і виконувати наказ президента.

"Знаємо, що запускати усі котельні будуть саме вночі для того, щоб зігріти людей в прямому сенсі цього слова. Оскільки запускати їх будуть саме в ночі, тому треба дотримуватись певних правил безпеки, тому комунальники будуть працювати разом із рятувальниками, разом із загонами ДСНС. І саме сьогодні вночі будуть запускати усі котельні цього міста", - розповіла кореспондент.

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Теги: #опалення#Сміла