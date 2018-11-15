У Смілі почали запускати котельні – Зубко

За словами віце-прем'єр-міністра, газ спершу подають до котелень, до яких підключено соціальну сферу.

У місті Смілі Черкаської області почали запускати котельні, подано газ на перші 8 котелень з 20.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

"Подано газ на перші 8 котелень з 20. Нині в них триває розжиг і вихід на робочий температурний режим, потрібен час. До них підключено 5 дитячих садків, 7 шкіл, 3 лікарні, а також 45 будинків зі 152. Подають газ у першу чергу до котелень, до яких підключено соціальну сферу", - йдеться в повідомленні.

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Зубко зазначив, що населення Сміли становить 68 тис. До 20 котелень підключено 152 будинки, в яких проживають 19 тис. 700 населення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, на засіданні Держкомісії з питань ТЕБ і НС президент Петро Порошенко заявив, що дає міській владі Сміли й іншим державним структурам декілька годин на відновлення теплопостачання у місті.

14 листопада віце-прем'єр Зубко заявив, що депутати Смілянської міськради виділили собі премій на 10 млн грн, але не змогли знайти 15 млн грн для запуску опалювального сезону.

У місті Сміла за відсутності теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі сади, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зриву опалювального сезону у місті Сміла.