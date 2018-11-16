У Кабміні назвали винних у зриві опалювального сезону в Смілі

За ситуацію у місті Сміла повинна відповідати місцева влада, вважає заступник міністра регіонального розвитку.

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк заявив, що за ситуацію у місті Сміла повинна відповідати місцева влада, яка допустила, що люди залишились без опалення.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

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"В Смілу у 2010 році, рішенням сесії міської ради, зайшла компанія "СмілаЕнергоІнвест", яка користувалась котельними та обладнанням територіальної громади. Вони мабуть неякісно надавали послуги і гроші йшли кудись незрозуміло. Якщо в місті з 2010 року від депутатів не було нагляду за цією компанією, яка наробила збитків на 85,5 млн. Тому згідно з законом за ці борги відповідає як компанія так і міська влада", - заявив він.

Урядовець повідомив, що цю компанію розшукують, але відповідати за ці борги повинна влада, яка їх не контролювала.

"Не мешканці, а саме влада. Держава запропонувала вихід і пропонує кредит у 25 млн. Від Сміли ніхто не вимагав попередньої оплати. І коли мешканцям кажуть, що вони повинні щось платити, це не так. Це єдине місто в країні, в якому в лютому місяці рахунки за опалення мешканцям взагалі не виставлялись", - додав він.