НБУ затягує продаж недобудованого ТРЦ "Республіка", підігруючи колишнім власникам об'єкта - ЗМІ

Найближчий аукціон, на якому Фонд гарантування вкладів знову спробує продати найбільшу недобудову країни, відбудеться 13 грудня 2018 року.

Подальше блокування НБУ продажу найбільшої недобудови країни, ТРЦ "Республіка", призводить до знецінення об'єкта. Ще пару років, і колись грандіозний проект перетвориться на великий склад.

Про це пише журнал "Фокус" у матеріалі "В мережах у гігантів".

Як зазначає видання, ТРЦ "Республіка" дістався регулятору в якості одного з застав за кредитами неплатоспроможного банку Дмитра Фірташа "Надра". НБУ довгий час блокував його продаж об'єкта за ринковою ціною.

"На минулих торгах за "Республіку" запросили 1,1 мільярда гривень, але за цією ціною покупців не знайшлося. Але НБУ довгий час блокував продаж, вважаючи ринкову суму заниженою. Через це об'єкт вже кілька років перебуває в "підвішеному" стані і поступово приходить в непридатність. У ситуації, що склалася "зволікання смерті подібно. Недобудований ТРЦ з року в рік втрачає в ціні. Ще пару років, і колись грандіозний проект перетвориться на великий склад. Благо, більш успішних конкурентів у недобудови вистачає.... Держава, у власності якої доля об'єкту, який закинули, бажаючи виручити за "Республіку" побільше, за фактом лише збільшує збитки", - йдеться в статті.

Як зазначають опитані експерти ринку, продати об'єкт на голландському аукціоні зі зниженням ціни до суми, яку реально готові заплатити на ринку, на даний момент найрозумніше рішення.

Найближчий аукціон, на якому Фонд гарантування вкладів знову спробує продати найбільшу недобудову країни, відбудеться 13 грудня 2018 року.

"Якщо НБУ дійсно погодився піти на поступки, як про це повідомили Фокусу в Фонді гарантування фізосіб, продаж об'єкта в грудні стане одним з головних досягнень фінансового регулятора за останні роки. Якщо цього не відбудеться - позиція НБУ в чергове стане доказом слабкості нинішньої влади та її нездатності адекватно реагувати на виклики часу", - пише Фокус.

На перший погляд поведінку Нацбанку можна пояснити незгодою з низькою вартістю продажу об'єктів на аукціонах, яка незіставна з їх оцінкою на момент передачі в заставу під кредити рефінансування НБУ. Однак у регулятора можуть бути й інші приховані мотиви, відзначає видання.

Зокрема, затягуючи терміни призначення аукціонів і тим самим занижуючи вартість об'єкта, НБУ діє в інтересах колишніх власників.

"І тут знову спливає фігура Вагіфа Алієва, якого з Фірташем пов'язують спільні проекти - "Мандарин плаза" і бізнес-центр "Парус". Цілком можливо, що ситуація з продажем ТРЦ "Республіка" якраз і розвивається в інтересах цього тандему бізнесменів", - йдеться у статті.