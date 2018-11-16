Гройсман звинуватив у зриві старту опалювального сезону місцеву владу

На думку прем'єр-міністра, підготовку до нового опалювального сезону потрібно починати відразу після закінчення попереднього.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що пряма відповідальність за початок опалювального сезону лежить на місцевій владі, а не на уряді, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

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Згідно з повідомленням, Гройсман вважає прямим шантажем і недосконалістю дії деяких мерів українських міст, які допустили зриви початку опалювального сезону.

"Хто не зробив свою роботу, почав шантажувати людей - довелося втрутитися. Фактично ми компенсували бездіяльність деяких місцевих голів. Але всі розумні люди знають: в уряду немає котельні, яку треба запалити, та не працівники уряду перевіряють роботу тепломереж. Це робить місцева влада. Це її пряма відповідальність. Закінчився один опалювальний сезон - починай готуватися до наступного. Люди не повинні страждати", - цитує прес-служба слова прем'єр-міністра.

Гройсман додав, що абсолютна більшість мерів планово підготували міста до опалювального сезону і уряд також зробив все, щоб "Нафтогаз України" закупив достатню кількість газу.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що тепло є у всіх містах України, крім Сміли.

Також 15 листопада президент Петро Порошенко заявив, що дає міській владі Сміли та іншим державним структурам кілька годин на відновлення теплопостачання в місті. Того ж дня був поданий газ на перші 8 з 20 котелень.

У місті Сміла (Черкаська область) через відсутність теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі садки, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті було оголошено надзвичайний стан.