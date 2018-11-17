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Майже половина українців отримує державну допомогу - міністр (відео)

23:14, 17 листопада 2018
Нерухомість
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44% населення отримують державну допомогу, каже Рева / Фото УНІАН

"Приблизно 44% людей отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Але ми повинні розуміти, що, згідно з Конституцією, Україна – держава соціальна", – зазначив міністр в ефірі "Радіо Свобода".

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Зокрема, як зазначив Андрій Рева, нині 5 мільйонів домогосподарств в Україні отримують субсидії.

"Вже станом на сьогодні близько 5 мільйонів домогосподарств субсидію отримують. Ще мільйон 900 тисяч – ми подивимося, скільки з них прийде, як вони задекларують свої доходи і так далі. Тобто говорити про те, що когось позбавили субсидії, підстав немає. Тому що дехто ще просто не звернувся", – сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України надав право вибору українцям: користуватися в опалювальний сезон при оплаті житлово-комунальних послуг пільгою на тепло або субсидією.

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Теги: #Україна#Рева#допомога#субсидії