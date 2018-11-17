Майже половина українців отримує державну допомогу - міністр (відео)

Нині 5 мільйонів домогосподарств в Україні отримують субсидії.

44% українців отримують державну допомогу, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Приблизно 44% людей отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Але ми повинні розуміти, що, згідно з Конституцією, Україна – держава соціальна", – зазначив міністр в ефірі "Радіо Свобода".

Читайте такожУ Мінсоцполітики розповіли, як платити за комуналку у випадку відсутності в платіжці даних про субсидії

Зокрема, як зазначив Андрій Рева, нині 5 мільйонів домогосподарств в Україні отримують субсидії.

"Вже станом на сьогодні близько 5 мільйонів домогосподарств субсидію отримують. Ще мільйон 900 тисяч – ми подивимося, скільки з них прийде, як вони задекларують свої доходи і так далі. Тобто говорити про те, що когось позбавили субсидії, підстав немає. Тому що дехто ще просто не звернувся", – сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України надав право вибору українцям: користуватися в опалювальний сезон при оплаті житлово-комунальних послуг пільгою на тепло або субсидією.