Кабмін хоче урізати витрати на субсидії майже на чверть

Цей показник на 3,8% більше обсягу фінансування субсидій на поточний рік без урахування витрат на погашення боргів за попередні періоди.

У проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено 55 мільярдів гривень на фінансування програми надання житлових субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг, що на 22,5% менше обсягу видатків на ці цілі на поточний рік.

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Як повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України з посиланням на главу відомства Андрія Реву, в той же час, цей показник на 3,8% більше обсягу фінансування субсидій на поточний рік без урахування витрат на погашення боргів за попередні періоди.

"У 2018 році на програму житлових субсидій було закладено 71 мільярд гривень, але з цієї суми майже 18 мільярдів гривень - борги за попередні періоди. До речі, 2018 рік став першим роком, коли уряд не лише не нарощував борги по субсидіях, але й зменшив їх на 18 мільярдів гривень. Тому на субсидії було передбачено 53 мільярди гривень, а на наступний 2019 рік передбачено 55 мільярдів гривень", - цитує прес-служба міністра.

У повідомленні підкреслюється, що на збільшення кількості субсидіантів впливає зростання тарифів, а на зменшення їх кількості та розміру субсидій впливає зростання доходів українців. У зв'язку з тим, що протягом двох років комунальні послуги і ціни на газ не зростали, разом з тим, в результаті пенсійної реформи пенсії зросли на 30%, а заробітні плати протягом першого півріччя також збільшилися на 25%.

"Тому, якщо говорити про підвищення тарифів на газ на 23,5%, що вплине на збільшення тарифу на опалення в середньому на 16%, то можна зробити висновок, що ці цифри корелюють один з одним, отже, різких змін в кількості субсидіантів і розмірах субсидій не буде", - зазначив Рева.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд дозволив українцям вибирати між субсидією і пільгою на тепло в опалювальний сезон.

Монетизація житлових субсидій в Україні проходитиме в три етапи: перший етап повинен початися 1 січня 2019 року і буде поширюватися на тих громадян, які будуть звертатися за субсидією з новим пакетом документів, на другому етапі до монетизації повинні бути притягнуті громадяни, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2019 року, на третьому етапі очікується повний перехід на надання субсидій у грошовій формі.