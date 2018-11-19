Концертні зали і театри зобов'яжуть створити безбар'єрний простір для людей з інвалідністю

Згідно з проектом ДБН, місця для осіб з інвалідністю в загальних приміщеннях слід розташовувати в доступній для них зоні залу, що забезпечить повноцінне сприйняття події.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України готує зміни до державних будівельних норм (ДБН) з метою запровадити чіткі й обов'язкові параметри облаштування доступного середовища для всіх груп людей з інвалідністю в приміщеннях театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших громадських закладів.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"Піти на новий фільм або відвідати виставу в театрі для людей з інвалідністю непросто, адже майже всі приміщення таких громадських закладів недоступні для них. Наприклад, в Україні діє лише один театр з облаштованим безбар'єрним простором для людей з інвалідністю. Це театр на Подолі в Києві. На противагу цьому, в більшості європейських країн доступні практично всі такі громадські заклади. І цю ситуацію потрібно змінювати, тому в проекті нової ДБН прописані чіткі обов'язкові норми з облаштування безбар'єрного доступу в приміщеннях театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших громадських закладів в Україні", - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що згідно з проектом ДБН місця для осіб з інвалідністю в загальних приміщеннях слід розташовувати в доступній для них зоні залу, що забезпечить їм повноцінне сприйняття події.

«Для людей з порушеннями опорно-рухового апарату мають бути забезпечені: безперешкодний доступ до будівлі і приміщення за допомогою пандусів, підйомників або ліфтів, ширина дверей не менш як 0,9 м, спеціально обладнані туалетні кімнати тощо. Для людей з вадами слуху сидячі місця потрібно розміщувати на відстані не більш як 10 м від джерела звуку. Крім того, в аудиторіях і залах з фіксованими сидіннями на 50 осіб і більше необхідно передбачати не менш як 4% крісел з вмонтованими системами індивідуального прослуховування. Для людей з порушеннями зору має бути забезпечена необхідна тактильна і візуальна інформація. У приміщеннях з особливими вимогами до художнього вирішення інтер'єрів допускається використовувати інші компенсуючі заходи. Наприклад, аудіосупровід», - зазначив він.

Крім того, за словами Парцхаладзе, в залах для глядачів з кількістю місць понад 800 мають бути підвищені вимоги до безпеки і створені належні умови для безпечної евакуації людей з інвалідністю, які мають труднощі з пересуванням.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон планує оновити будівельні норми (ДБН) і пропонує при будівництві готелів передбачити обов'язкове проектування не менш як 10% місць для проживання людей з інвалідністю.