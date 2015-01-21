Установи та організації за місяць перейдуть із державної до комунальної власності

Кабінет міністрів України протягом місяця передасть з державної в комунальну власність установи і організації в рамках змін до Бюджетного кодексу про бюджетну децентралізацію.

Відповідні зміни передбачені законом про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин), опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» №10 від 21 січня.

Згідно з перехідними положеннями закону, який набрав чинності з 1 січня, для передачі установ і організацій встановлено місячний термін з моменту публікації закону.

Одночасно з передачею установ і організацій у комунальну власність уряд заборонить відчуження майна професійно-технічних і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до ухвалення законодавства про профосвіту.

Читайте такожПраво видавати дозволи на будівництво віддадуть місцевій владіЯк повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Наталія Яресько, представляючи законопроект у парламенті, заявила, що запровадження бюджетної децентралізації дасть змогу місцевим органам влади залучити лише з податкових надходжень до 25 млрд грн додаткових доходів.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 29 грудня 2014 року прийняла Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», що передбачає бюджетну децентралізацію.

Згідно із законом, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.

За інформацією Міністерства фінансів, на 16 січня в країні затверджено 1405 місцевих бюджетів різних рівнів, що складає 11,9% від їх загальної кількості.