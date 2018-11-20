Питне водопостачання в Україні під загрозою - водоканали

Із законопроекту про державний бюджет на 2019 рік виключили виділення коштів для фінансування програми «Питна вода України».

Централізоване питне водопостачання в Україні опинилося під загрозою через виключення із законопроекту про державний бюджет на 2019 рік коштів для фінансування програми «Питна вода України».

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Про це повідомляється на сторінці Асоціації «Укрводоканалекологія» в Facebook.

«Кабінет Міністрів України виключив із проекту Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік» кошти, передбачені для фінансування програми «Питна вода України», яка була прийнята для підтримки галузі водопостачання ще в 2011 році. Законом було передбачено фінансування цієї програми на суму близько 3 млрд гривень із державного бюджету. На жаль, за всі попередні роки було виділено лише 208 млн грн. Станом на сьогоднішній день зношеність мереж, споруд та обладнання систем водопостачання та водовідведення в Україні становить понад 50%, значно збільшилася кількість аварій і втрат води. За таких умов підприємствам галузі дуже важко забезпечувати надання якісних послуг», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ситуацію ускладнює той факт, що підприємствам галузі не відшкодовано близько 2,5 млрд гривень різниці в тарифах. При цьому зросли ціни на електроенергію, реагенти, пальне, майже вдвічі зросли податки.

«За підрахунками експертів, сума коштів, яка потрібна для реконструкції підприємств водопостачання та водовідведення в Україні, становить близько 40 млрд доларів США. Це колосальна сума, яка є непідйомною для водопровідно-каналізаційної галузі. Водоканали України розраховують хоча б на мінімальну підтримку держави, необхідну для проведення невідкладних робіт», - повідомляється на сторінці Асоціації.

Як наголошується, якщо не вжити термінових заходів для підтримки складного водопровідно-каналізаційного господарства, «вже в найближчому майбутньому можна поставити під загрозу надання в Україні послуг централізованого водопостачання та водовідведення».

Асоціація «Укрводоканалекологія», яка об'єднує водопровідно-каналізаційні підприємства, звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із проханням передбачити в проекті бюджету України на 2019 рік кошти для фінансування програми «Питна вода».

«Укрводоканалекологія» від імені водоканалів України звернулася з офіційним листом до голови Верховної Ради Андрія Парубія та народних депутатів із проханням не допустити доведення до колапсу водопровідно-каналізаційної галузі та ініціювати внесення необхідних змін до проекту Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві підвищили тарифи на холодне водопостачання та водовідведення. Так, новий тариф на централізоване постачання холодної води тепер становить 10,092 грн із ПДВ за 1 куб. м; централізоване водовідведення - 9,504 грн із ПДВ за 1 куб. м.