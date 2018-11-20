Махінації з соцвиплатами: близько 70 тисяч українців отримують кілька субсидій за різними адресами

Мінфін завдяки верифікації з початку року виявив зловживання з соцвиплатами майже на 6 млрд грн.

Міністерство фінансів України, завдяки верифікації соціальних виплат, з початку року запобігло неефективному використанню 5,9 млрд грн бюджетних коштів і повернуло до бюджету 46,5 млн грн.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, за цей період міністерство направило близько 7,5 млн рекомендацій щодо перевірки достовірності інформації, яку подають одержувачі субсидій.

За інформацією Мінфіну, перевірки отримувачів житлово-комунальних субсидій у січні-вересні показали, що понад 68 тис. осіб отримують кілька субсидій за різними адресами.

Також, як ілюстрацію, в Мінфіні навели приклад, як громадянин купив автомобіль Mercedes-Benz вартістю понад 1,3 млн грн і при цьому оформив субсидію в розмірі 2 тис. грн.

«Таких випадків багато, і це несправедливо. Зупинка процесу верифікації призведе до зростання зловживань коштами платників податків», - прокоментував ситуацію заступник міністра фінансів Юрій Гелетій.

У Мінфіні наголосили, що верифікація соцвиплат, яка проводиться з 2016 року, дозволяє державі виявити шахраїв у цій сфері і спрямувати кошти тим, хто дійсно потребує допомоги.

При цьому наголошується, що Мінфін жодним чином не втручається в особисте або сімейне життя громадян, оскільки працює з даними, отриманими до 11 жовтня 2018 року на підставі діючих нормативно-правових актів.

Також повідомляється, що для комплексного врегулювання питань верифікації Мінфін розробив і подав на розгляд Кабінету міністрів відповідний законопроект, а також завершує впровадження нової сучасної автоматизованої інформаційно-аналітичної платформи, що значно підвищить оперативність, якість і прозорість процесу верифікації.

Довідка УНІАН. Верифікація державних виплат є комплексом заходів зі збору та перевірки достовірності інформації, яка б підтверджувала право на отримання державних виплат і їх розмір.

Конституційний суд України в жовтні поточного року визнав неконституційним надання Міністерству фінансів права отримувати інформацію, що містить персональні дані. Суд виніс рішення у справі за конституційним поданням уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо відповідності Конституції окремих положень Бюджетного кодексу.