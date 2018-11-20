Тігіпку не дозволили будувати 115-метрову висотку у центрі Києва

Генплан столиці забороняє будівництво в центрі вище 27 м, а висота майбутнього будинку – 115 м (33 поверхи).

Міністерство культури відмовило у погодженні ТОВ «Віолія» історико-містобудівного обґрунтування (ІМО) з будівництва 115-метрової багатоповерхівки на вул. Антоновича, 136-138. Про це свідчить офіційний сайт Міністерства культури.

Читайте такожСтало відомо, скільки коштувала Тігіпку купівля "Кузні на Рибальському"

Мінкульт зареєстрував відповідну заяву фірми «Віолія» 26 жовтня.

Як повідомляли «Наші гроші», на вул. Антоновича, 136-138 ТОВ «Віолія» і ТОВ «Піріт» мають намір збудувати 33-поверховий житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями.

Компанія «Піріт» отримувала ділянку за вказаною адресою для будівництва офісного центру. Водночас у січні цього року Департамент містобудування КМДА видав фірмам містобудівні умови та обмеження (МУО), якими дозволили будувати на ділянці «багатофункціональний комплекс», а по факту – житлову висотку.

Оскільки вул. Антоновича – це центр Києва, то тут існує обмеження щодо висоти. Генплан забороняє будівництво вище 27 м, а висота майбутнього будинку – 115 м (33 поверхи). Саме це питання щодо висоти і вирішував Мінкульт.

Нагадаємо, що компанія «Піріт» намагається також погодити у Мінрегіоні відхилення від державних будівельних норм.

Засновником ТОВ «Піріт» є кіпрська компанія «Девісал Лімітед», кінцевим бенефіціарним власником якої є Сергій Тігіпко.

Разом із цією фірмою містобудівні умови та обмеження на проект отримувало також нещодавно створене ТОВ «Віолія», засновниками якого є Максим Кузьменко і Ольга Майська.