Мінрегіон визначив параметри облаштування паркомісць для людей з інвалідністю

У проекті нової ДБН визначено, що ширина зони для паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не менше 3,5 м.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України підготувало зміни в державні будівельні норми (ДБН) з метою визначити обов'язкові параметри, деталізовані вимоги і привести конкретні приклади облаштування на відкритих автостоянках паркомісць для людей з інвалідністю.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

«Зараз, згідно з чинним законодавством, на парковках повинні обов'язково передбачати не менше 10% місць для людей з інвалідністю. Під час їхнього проектування важливо дотримуватися ряду обов'язкових вимог. Я кажу про ширину або довжину таких паркомісць. Якщо людина пересувається на візку, то треба, щоб було достатньо місця для виїзду та розвороту цього візка. Тому в новій ДБН про доступність ми деталізуємо вимоги наочними візуальними прикладами, як усе має бути запроектовано. Щоб не виникало ситуацій, коли спеціальні паркомісця є, але вільно вийти з автомобіля і розмістити коляску не можна через малий простір або заважає бордюр», - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що в проекті нової ДБН визначено, що ширина зони для паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не менше 3,5 м. «Розміри паркувальних місць, розташованих паралельно бордюру, повинні забезпечувати доступ до задньої частини автомобіля, щоб використовувати пандус або підйомний пристрій. Такі паркомісця повинні бути розміщені не далі 50 м від доступного для осіб з інвалідністю входу в будівлю, при житлових будинках - не далі 100 м. Вони мають бути позначені дорожніми знаками і горизонтальною розміткою відповідно до Правил дорожнього руху з піктограмами міжнародного символу доступності», - написав він.

Парцхаладзе додав, що нову ДБН про доступність планується затвердити найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон планує оновити будівельні норми (ДБН) і пропонує під час будівництва готелів передбачити обов'язкове проектування не менше 10% місць для проживання людей з інвалідністю.