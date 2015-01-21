Інвестиції у світову комерційну нерухомість за рік склали $463 млрд

Від початку 2014 р. обсяг угод зі світовою нерухомістю досяг $463 млрд, що на 23% вище показника трьох кварталів 2013 р. ($378 млрд), підрахували аналітики компанії JLL, передають Ведомости.

Найпривабливішою для інвесторів стала американська нерухомість

Майже половина світового обсягу інвестицій припала на ринки Північної та Південної Америки - США, Бразилії, Мексики. За підрахунками JLL, у нерухомість цих регіонів від початку року було вкладено $207 млрд, що на 35% вище, ніж за дев'ять місяців 2013 р.

Зростання активності на американських ринках відзначають аналітики Cushman&Wakefield. Згідно зі звітом компанії, ринок Північної Америки зріс в основному за рахунок міжнародних гравців, які інвестували на 47% більше, ніж у минулому році. Наприклад, у США обсяг міжнародних інвестицій зріс на 43% за рахунок інвесторів з Канади, Китаю та Австралії.

У європейський ринок вклали $170 млрд

На другому місці за інвестиційною привабливістю стоїть європейська нерухомість. За підрахунками аналітиків JLL, від початку року інвестори вклали у нерухомість Європи $170 млрд. Це на 26% більше, ніж за аналогічний період 2013 р.

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На європейському ринку нерухомості найпривабливішим для інвесторів містом залишається Лондон, вважають аналітики Cushman&Wakefield. «Лондон став найбільшим ринком у світі за обсягом міжнародних інвестицій», - сказано у звіті компанії. У нерухомість Лондона за рік було вкладено $47,3 млрд., що на 40,5% вище від торішнього показника.

Інвестиції в Азію скоротилися

До нерухомості у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону інвестори минулого року поставилися спокійно. За підрахунками аналітиків JLL, від початку року у нерухомість цього регіону було вкладено $86 млрд, що на 4% менше від аналогічного показника минулого року. «Інвестори хочуть інвестувати в Азію, і цей ринок особливо цікавий пенсійним фондам і страховим компаніям. Проте динаміка не настільки позитивна за рахунок економічної невизначеності та посилення вимог до позикового капіталу на деяких ринках», - пояснюють аналітики Cushman&Wakefield.

Російський ринок втратив майже половину інвесторів

Між тим російський ринок нерухомості продовжує втрачати інвестиційний капітал. За підрахунками аналітиків JLL, за три квартали 2014 р. інвестори вклали у російську нерухомість $2,8 млрд, що на 43% менше, ніж за аналогічний період 2013 р. «Інвестори побоюються ризиків, пов'язаних із напруженими відносинами між Росією та Заходом, нестабільністю в Україні, уповільненням економічного зростання і волатильністю обмінного курсу», - пояснює керівник відділу досліджень компанії JLL Том Манді, слова якого наводяться в повідомленні компанії.

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Москва, яка традиційно перебувала у пріоритеті в інвесторів, у тому числі і міжнародних, втрачає статус найбільших інвестиційних ринків світу. За даними звіту Cushman&Wakefield, Москва залишила топ-20 найбільших інвестиційних ринків світу і займає тепер 29-те місце за обсягом інвестицій у світі. За підрахунками компанії, за рік (у період від III кварталу 2013 р. по II квартал 2014 р.) у московську нерухомість інвестори вклали $6,284 млрд, що на 13% менше, ніж у минулому періоді. «Значне падіння торкнулося міжнародних інвестицій, які скоротилися більше ніж на 50% порівняно з минулим періодом і перенесли Москву з 15-го на 48-ме місце у рейтингу країн за обсягом міжнародних інвестицій», - констатують аналітики Cushman&Wakefield.

«З урахуванням значного обсягу капіталу, який інвестори готові вкласти у нерухомість найближчим часом, ми прогнозуємо річний обсяг угод у секторі на $700 млрд. Останнього разу такий результат був зареєстрований у 2006 р.», - коментує керівник групи світових фінансових ринків та інвестицій компанії JLL Артур де Хааст.

Раніше УНІАН повідомляв, що вартість житлової нерухомості в Лондоні зростала так швидко, що місцеві жителі втратили можливість купити собі житло.