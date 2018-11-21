Сміла повністю забезпечена теплом – мер
02:25, 21 листопада 2018Нерухомість
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Міський голова Сміли заявив, що 20 листопада він зустрівся з президентом України Петром Порошенком.
Усі котельні міста працюють у повному режимі / фото УНІАН
Місто Сміла Черкаської області повністю забезпечене теплом.
Про це в коментарі "112 Україна" заявив мер Сміли Олексій Цибко.
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"Усі 19 комунальних підприємств, котелень працюють у повному режимі і дають тепло. Були прориви, але ми їх ліквідували", - зазначив Цибко.
Він додав, що 20 листопада він зустрівся з президентом України Петром Порошенком.
"Я подякував Петру Олексійовичу за включення сімдесятитисячного міста в опалювальний період та процес ... Президент зрозумів мене. Ми ще зустрінемося з ним особисто. Я переговорив щодо позиції Сміли і смілян", - додав мер Сміли.
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