Сміла повністю забезпечена теплом – мер

Міський голова Сміли заявив, що 20 листопада він зустрівся з президентом України Петром Порошенком.

Місто Сміла Черкаської області повністю забезпечене теплом.

Про це в коментарі "112 Україна" заявив мер Сміли Олексій Цибко.

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"Усі 19 комунальних підприємств, котелень працюють у повному режимі і дають тепло. Були прориви, але ми їх ліквідували", - зазначив Цибко.

Він додав, що 20 листопада він зустрівся з президентом України Петром Порошенком.

"Я подякував Петру Олексійовичу за включення сімдесятитисячного міста в опалювальний період та процес ... Президент зрозумів мене. Ми ще зустрінемося з ним особисто. Я переговорив щодо позиції Сміли і смілян", - додав мер Сміли.