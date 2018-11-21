Сума комунальних субсидій скоротилася втричі

Субсидії на оплату ЖКП були призначені більше 3,86 млн сімей.

Жителям України в січні-жовтні 2018 року були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 1,164 млрд грн, що в 3 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 857,6 млн грн, у сільській – 307,2 млн грн.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП за 10 місяців були призначені 3,865 млн сімей. У міській місцевості субсидії призначені 2,63 млн сімей, у сільській – 1,23 тис. сімей. Порівняно з січнем-жовтнем 2017 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась на 52,6%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у жовтні 2018 року порівняно з жовтнем минулого року збільшився на 57,8% – до 538,9 грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році українцям було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП на суму 3,98 млрд грн, що на 43,3% менше, ніж в 2016 році.