В українських школах з'являться евакуаційні двері "антипаніка"

Мінрегіон зобов'язав забудовників встановлювати в школах найбезпечніші евакуаційні двері без затворів з вільним відчиненням зсередини без ключа.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з 1 вересня внесло зміни в державні будівельні норми (ДБН) і зобов'язало забудовників встановлювати в школах найбезпечніші евакуаційні двері без затворів з вільним відчиненням зсередини без ключа – двері "антипаніка".

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, ця норма є обов'язковою і поширюється на проектування нових і реконструкцію існуючих закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої та післядипломної освіти, а також навчальних комплексів.

«Безпека дітей повинна бути завжди в пріоритеті. Тому під час розробки нової ДБН про навчальні заклади ми ввели обов'язкове облаштування евакуаційних виходів дверима «антипаніка». Це двері, які вільно відкриваються зсередини приміщення без ключа, простим натисканням, і забезпечують швидку евакуацію без стовпотворіння", - написав він.

Парцхаладзе також нагадав, що евакуаційні виходи повинні бути в постійному вільному доступі і їх в жодному разі не можна перекривати чи загороджувати, що, на жаль, іноді трапляється навіть в навчальних закладах.

За його словами, згідно з ДБН, двері евакуаційних виходів з коридорів поверху, сходових кліток, актових і фізкультурно-спортивних залів, аудиторій, класів, навчальних кабінетів і лабораторій, вестибюлів та інші двері на шляхах евакуації у школах не повинні мати затворів, що перешкоджають їх вільному відкриванню зсередини без ключа у разі пожежі.

«У навчальних закладах не можна влаштовувати евакуаційні виходи через розсувні, обертові і підйомно-опускні двері, а також турнікети, що обертаються або розходяться», - написав він.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що використовуються під час проектування нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.