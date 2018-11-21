Китай будує новий об'єкт на спірних островах в Південно-Китайському морі - ЗМІ

Нові супутникові знімки показали "невелику нову споруду" на Бомбейському рифі (Ланхуацзяо) з радіопрозорим ковпаком і сонячними батареями.

Китай встановив нову платформу у віддаленій частині спірних Парасельських островів у Південно-Китайському морі, яка може бути використана у військових цілях, повідомили в американському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

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Експерти аналітичного інституту, базованого у Вашингтоні, повідомили, що нові супутникові знімки показали "невелику нову споруду" на Бомбейському рифі (Ланхуацзяо) з радіопрозорим ковпаком і сонячними батареями, передає Reuters.

"Нове будівництво цікаве, враховуючи стратегічне розташування Бомбейського рифу і можливість того, що швидке розгортання споруди може бути відтворене в інших частинах Південно-Китайського моря", - йдеться в заяві аналітиків.

У заяві наголошується, що риф примикає до основних судноплавних шляхів, які проходять між Парасельскими островами і архіпелагом Спратлі на південь. Стратегічне розташування робить його привабливим для розміщення сенсорних датчиків і, відповідно, збору розвідувальних даних в цій області.

З 2013 року Китай почав масштабне будівництво штучних островів в акваторії Південно-Китайського моря, що може забезпечити йому контроль над регіоном. США звинувачують Китай у навмисній мілітаризації регіону і експансивній політиці.

На острови в Південно-Китайському морі, крім Китаю, претендують Бруней, В'єтнам, Малайзія та Філіппіни.