"Нафтогаз" звинувачує облгази Фірташа у спробі зірвати опалювальний сезон

Компанія звинуватила облгази, більшість з яких належить Фірташу, в саботажі впровадження добового балансування ринку газу, що ставить під загрозу проходження опалювального сезону.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звинувачує облгази, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу, в саботажі впровадження добового балансування на ринку газу України, що ставить під загрозу проходження опалювального сезону.

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Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

"У зв'язку із запланованим запровадженням з 1 грудня 2018 року системи добового балансування газу НАК "Нафтогаз України" звертає увагу на відвертий саботаж початку роботи системи з боку облгазів, більшість з яких належить до групи "РГК" Дмитра Фірташа", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після завершення періоду первинної реєстрації споживачів в Інформаційній платформі добового балансування були виявлені значні недоліки у наповненні системи: неповна або недостовірна інформація про споживачів, надана облгазами, що робить неможливим коректну реєстрацію споживачів, у тому числі тих, які мають право на отримання газу на умовах ПСО.

Повідомляється, що на необхідності надати коректну і достовірну інформацію облгазами про своїх споживачів ще до 18 жовтня наполягала Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), оскільки цей фактор став одним з факторів перенесення впровадження добового балансування регулятором на 1 грудня 2018 року, проте облгази, всупереч доручення регулятора усунути порушення, так і не виконали в повному обсязі свої зобов'язання по коректному наповнення Інформаційної платформи. Більш того, третина облагазів (14 із 44) взагалі проігнорували необхідність попереднього тестування Інформаційної платформи і не внесли жодної інформації про своїх споживачів газу.

"Відсутність коректної інформації про споживача в реєстрі Інформаційної платформи означає, що такий споживач не зможе отримувати газ з 1 грудня. В основному це стосується захищених категорій споживачів, для яких "Нафтогаз" поставляє природний газ на умовах ПСО", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" звернувся до голови НКРЕКП Оксані Кривенко з листом, в якому вказує на неприпустимі ризики, які ставлять під загрозу успішне впровадження добового балансування з 1 грудня за надання облгазами некоректних даних до реєстру споживачів Інформаційної платформи.

"Введення добового балансування за таких обставин призведе до того, що багато тепловиробників, в тому числі ті, хто постачає тепло та гарячу воду населенню, не зможуть отримувати газ від "Нафтогазу", що призведе фактично до зриву опалювального сезону", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що "Нафтогаз" не зможе надавати номінації споживачам на умовах ПСО, дані про яких відсутні в Інформаційній платформі. При цьому, згідно з Кодексом ГТС, облгази мають право відключати споживачів, яким не надано номінації.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня НКРЕКП перенесла запуск добового балансування на ринку газу України з 1 жовтня на 1 грудня 2018 року.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується до України з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".

Подобове балансування ринку газу – це точне покриття попиту на газ його реальним пропозицією протягом однієї доби. Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери та видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу постачання блакитного палива в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту. "Укртрансгаз" за допомогою балансуючого ринку буде вирівнювати обсяг попиту і пропозиції.