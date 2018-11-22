Житловий комплекс /Чайка\ ЗНОВУ КРАЩИЙ!

Житловий Комплекс /Чайка\ в черговий раз отримав визнання експертної девелоперської спільноти. Сьогодні, 16 листопада, на урочистій церемонії VІ Всеукраїнської будівельної премії iBuild легендарний комплекс, побудований девелоперською компанією /ОМОКС\, на чолі з керуючим власником Олексієм Кулагіним, здобув перемогу в номінації «Вимір успіху» - «Кращий житловий масив 2018 року» в Україні!

Ibuild – це ключовий галузевий захід з визначення кращих фахівців, проектів, об’єктів та підприємств будівельної сфери! Щорічна Премія Ibuild не має аналогів та проводиться Конфедерацією будівельників України з метою залучення уваги до досягнень компаній та діячів ринку, їх внеску у розвиток будівельної галузі України.

Переможців було визначено за результатами відкритого онлайн-голосування на сайті ibuild.ua та голосування Експертної ради. На премії було представлено три основні номінації нагородження: Персональна Премія «Кращий серед рівних», Корпоративна Премія досягнень «Вимір успіху» та Премія блискавичних досягнень «Відкриття року».

Премія iBuild - це тринадцята нагорода в 13 - річній історії кондомініуму. У 2007 році ЖК /Чайка\ було вперше названо кращим, протягом 2011 – 2018 років комплекс продовжував підтверджувати високий рівень забудови та обслуговування, отримуючи чисельні нагороди, серед яких: «Національна торгова марка року», «Кращий житловий комплекс року», «Вибір року», «Лідер галузі», «Кращі будинки і споруди».

Такий успіх цілком логічний і обгрунтований, адже у житлового комплексу /Чайка\ немає аналогів в Україні. За 13 років історії комплексу, забудовник - девелоперська компанія /ОМОКС\, на чолі з керуючим власником Олексієм Кулагіним, змогли довести свою надійність, професійнійсть і якість забудови. Цьому свідчать 33 побудованих і введених в експлуатацію будинки та більш ніж 12 000 щасливих мешканців. Інженерно-комунікаційні потужності комплексу можуть забезпечити життєдіяльність 300 000 міста. Комплекс знаходиться під цілодобовою охороною. 39 гектарів території озеленені ландшафтними композиціями та альпійськими гірками. ЖК /Чайка\ - це більше 40 обєктів інфраструктури, на території працюють: власні школи і дитячі садки, медичні центри, магазини, фітнес-центри, поле для міні футболу, критий тенісний корт, баскетбольний майданчик, ресторан і кафе. Лише 10 хвилин їзди на громадському транспорті і Ви - на метро Житомирська.

Керуючий власник девелоперської компанії /ОМОКС\ Олексій Кулагін і Президент групи компаній /Чайка\ Оксана Кулагіна вітають всіх мешканців та інвесторів із загальною перемогою, адже ЖК /Чайка\ - затишний і комфортний /дім\, в котрий раз кращий в Україні! Це місце, де ти в безпеці, де можна бути собою. Тут завжди на тебе чекають та піклуються. Це власний затишний світ, який не хочеться залишати.

ЖК /Чайка\ - саме те місце, де почуваєш: Я/вдома\.

Ссилка на сайт: ЖК /ЧАЙКА\