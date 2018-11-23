В Україні заборонили робити люки і зливостоки на тротуарах

За словами Парцхаладзе, покриття пішохідних зон має бути неслизьким, гладким і без зазорів, а також, по можливості, відрізнятися від покриття інших зон тротуару кольором і/або матеріалом.

В Україні з 1 вересня вступила в силу нова державна будівельна норма, яка забороняє встановлення приямків від люків і дощоприймачів на пішохідних зонах тротуарів при новому будівництві та реконструкції існуючих доріг.

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Про це написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"Ще одна норма безпеки для пішоходів - не допускається на тротуарах проектувати люки та дощоприймачі. Коли людина провалюється в люк, він може зазнати серйозних травм. Я, наприклад, завжди розповідаю своїм дітям, що в жодному разі не можна наступати на люки і бути обережними. Однак бувають різні ситуації. Тому, щоб позбавити громадян від додаткової небезпеки, на місцях руху пішоходів тепер їх розміщувати не можна", - написав він.

За словами Парцхаладзе, згідно з новою ДБН, на пішохідній зоні тротуару не допускається встановлювати приямки від люків і дощоприймачів, тимчасові споруди, рекламні конструкції, дорожні огородження, опори, сходи і ганки будинків.

"Покриття пішохідних зон має бути неслизьким, гладким і без зазорів, а також, по можливості, відрізнятися від покриття інших зон тротуару кольором та/або матеріалом", – написав він.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідності з їх призначенням.