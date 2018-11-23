Міністр фінансів заявила, що в бюджеті-2019 вистачить коштів на субсидії

У Держбюджеті-2019 заплановано 58 мільярдів гривень на субсидії.

У затвердженому Верховною Радою проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачається 58 мільярдів гривень на субсидії населенню, що має покрити всі потреби.

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Про це під час брифінгу заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Фінальні розрахунки наші і Міністерства соціальної політики показують, що та сума, яка є в державному бюджеті, є достатньою, щоб в 2019 році потреба в субсидії була повністю забезпечена", - сказала вона.

"У проекті, який був поданий нами, заплановано 58 мільярдів, з яких 55 мільярдів це стандартна програма субсидій, але вона у нас вже розділена на дві підпрограми, тому що ми передбачаємо монетизацію субсидій наступного року. Відповідно, у нас будуть окремі програми", - додала міністр.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2019 рік передбачає початок процесу монетизації субсидій.